O ilin ormanlarında piknik yasaklandı

Kaynak: AA
O ilin ormanlarında piknik yasaklandı

Bilecik Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, ormanlık bölgelerde piknik yapılması yasağı getirildi.

Bilecik Valiliği, ormanlık alanlarda piknik yapmanın yasaklandığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan duyuruda, “5 Haziran 2024 ile 1 Ekim 2024 tarihleri arasında, Bilecik genelinde; Ormanlık alanlarda ateşli ve ateşsiz her türlü piknik yapmak kesinlikle yasaklanmıştır, ancak resmi tescilli orman parkları, tabiat parkları, piknik-mesire alanları ve gerçek/tüzel kişi işletmelerindeki kır lokantalarında, orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirleri içeren eylem planlarının ilgili işletmelerce mülki idare makamından izin alınması durumunda saat 21.00’a kadar ateş ve ateşsiz piknik vb. etkinliklerin yapılmasına izin verilecektir. Bu alanlarda havai fişek vb. çıkarabilecek yanıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir” denildi.

İlgili Haberler
Motosiklet sürücü minibüse çarpmıştı! Yaşam mücadelesi 3 gün sürdü
Motosiklet sürücü minibüse çarpmıştı! Yaşam mücadelesi 3 gün sürdü
İzmir açıklarında 70 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 70 kaçak göçmen kurtarıldı
Yalnızca belli saatlerde görünüyor! Temmuz'a kadar her gün yaşanacak
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Türkiye ekonomisi yapısal sorunlarını çözemedi
Türkiye ekonomisi yapısal sorunlarını çözemedi
İş liderleri insan kaynaklarındaki ileri teknolojileri SAP HR Connect etkinliğinde konuştu
İş liderleri insan kaynaklarındaki ileri teknolojileri SAP HR Connect etkinliğinde konuştu
Göç Yoluyla Fetih
Göç Yoluyla Fetih
Değerli bir hekim, yazar ve bilgeydi...
Değerli bir hekim, yazar ve bilgeydi...
Ayhan Bora Kaplan anlatımı -5-
Ayhan Bora Kaplan anlatımı -5-
Dünya borç ve para krizi yaşar mı?
Dünya borç ve para krizi yaşar mı?
Değer Artış Vergisi’nin yaratacağı tehdit
Değer Artış Vergisi’nin yaratacağı tehdit
Son Haberler
Motosiklet sürücü minibüse çarpmıştı! Yaşam mücadelesi 3 gün sürdü Yerel Haberler
Motosiklet sürücü minibüse çarpmıştı! Yaşam mücadelesi 3 gün sürdü
İzmir açıklarında 70 kaçak göçmen kurtarıldı Yerel Haberler
İzmir açıklarında 70 kaçak göçmen kurtarıldı
Yalnızca belli saatlerde görünüyor! Temmuz'a kadar her gün yaşanacak Yerel Haberler
Yalnızca belli saatlerde görünüyor! Temmuz'a kadar her gün yaşanacak
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Emanet araçla kaza yaptı sonra yangın çıktı Yerel Haberler
Emanet araçla kaza yaptı sonra yangın çıktı
Afgan ve Suriyeli öğrenciler 1 gün bile okula gitmeden 100’lük karne aldılar! Skandal ötesi olay Gündem
Afgan ve Suriyeli öğrenciler 1 gün bile okula gitmeden 100’lük karne aldılar! Skandal ötesi olay