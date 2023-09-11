O kadınla ilgili flaş gelişme! Sokak köpeklerini savunup çocukları tehdit etmişti

Sosyal medyada tehdit ve hakaret içerikli video çektiği iddia edilen kadın gözaltına alındı

KAYNAK: DHA
O kadınla ilgili flaş gelişme! Sokak köpeklerini savunup çocukları tehdit etmişti

İstanbul'da, sosyal medyada sokak hayvanları ve çocuklarla ilgili çektiği videoda hakaret ve tehdit içeren ifadelere yer verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir kadının paylaştığı videoda hakaret ve tehdit içeren ifadelerin yer aldığı belirlendi.

"Sokak hayvanları için gerekirse çocukların dövülmesi gerektiği" yönünde beyanların yer aldığı videoyu çeken kişinin T.K. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

T.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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