O kişilere 10 bin TL destek verilecek! İlk ödemeler Ağustos'ta...

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O kişilere 10 bin TL destek verilecek! İlk ödemeler Ağustos'ta...

Türkiye'nin önde gelen çay üreticisi ÇAYKUR, çay çiftçilerine yeni bir haber verdi. 2024 yılı itibarıyla, organik yaş çay üretiminde dekar başına 10 bin lira destekleme ödemesi yapılacağını duyurdu.

ÇAYKUR, organik yaş çay üretimini destekleme yöntemlerinde önemli bir değişikliğe gittiğini duyurdu. Şirket, 2024 yılından itibaren, üreticilere sağlanan teşviklerin kilogram başına değil, yetiştirilen alanın büyüklüğüne göre verileceğini açıkladı. Bu yeni uygulama ile üretim süreçlerinin kalitesinin artırılması ve daha sürdürülebilir bir çay tarımının teşvik edilmesi hedefleniyor. ÇAYKUR, bu adımın, organik çay üretiminin genel sağlığını ve verimliliğini artıracağını ve çay sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olacağını vurguladı.

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ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2 TAKSİTTE ÖDENECEK

Organik yaş çay üreticileri için 2024 yılı destekleme ödemeleri açıklandı. Üreticilere dekar başına 10 bin lira ödeme yapılacak. Ödemelerin ilk yarısı Ağustos'ta, ikinci yarısı ise Kasım ayında gerçekleştirilecek. Destekleme ödemeleri, bundan böyle alan bazlı hesaplamalarla sürdürülecek. Bu yeni düzenleme, çay üreticilerinin yüzünü güldürdü ve sektördeki sürdürülebilirliğin artırılmasına katkı sağlayacak bir adım olarak görülüyor.

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