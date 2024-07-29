O markada kıyım. 11 cihazın fişini resmen çekti

Çinli teknoloji devi Xiaomi, dikkat çeken bir adım atarak 11 akıllı telefon modeli için yazılım desteğini sonlandırdığını duyurdu. Bu karar, Xiaomi'nin yanı sıra Redmi ve POCO markalı telefonları da kapsıyor. Artık bu telefonlar, Xiaomi'den resmi yazılım güncellemeleri almayacak, bu da cihazların güvenlik risklerine açık hale gelmesine neden olacak.

Xiaomi'nin bu hamlesi, bazı kullanıcılar için büyük bir sürpriz oldu çünkü listede henüz birkaç yıllık olan modeller de bulunuyor. İşte yazılım desteği kesilen telefonlar:

Xiaomi Mi 10S (Çin versiyonu)

Xiaomi Mi 10 Pro (Küresel versiyon)

Xiaomi Mi 10 (Küresel versiyon)

Xiaomi Mi 10 Ultra (Çin versiyonu)

Xiaomi Mi 11 Lite 5G (Japonya versiyonu)

Redmi Note 10 Pro (Küresel versiyon)

Redmi Note 10 (Türkiye versiyonu)

Redmi Note 10 5G (Türkiye versiyonu)

Redmi Note 10T (İngiltere versiyonu)

Redmi Note 8 2021 (AEA ve İngiltere versiyonu)

POCO M3 Pro 5G (Türkiye ve İngiltere versiyonları)

Eğer bu cihazlardan birine sahipseniz, artık güvenlik açıklarına ve siber saldırılara karşı daha savunmasız olduğunuzu bilmelisiniz. Bu durumda, yeni bir telefon almayı veya mevcut cihazınızı daha dikkatli kullanmayı düşünebilirsiniz.