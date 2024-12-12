O meslek grubuna hastanede öncelik verildi! Sağlık Bakanı duyurdu

Sağlık Bakanı Memişoğlu imzasıyla yayımlanan genelgeye göre; Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları da artık poliklinikte öncelikli gruplar arasına girdiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2024/11 sayılı Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Genelgesi'ne göre; yeni öncelik sıralaması Sözcü'deki habere göre şöyle oldu:

1. Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),

2. Engelli hastalar,

3. Hamileler,

4. 65 yaş üstü hastalar,

5. Yedi yaşından küçük çocuklar,

6. Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malûl ve gaziler ile aileleri,

7. 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinden Sağlık Bakanlığımıza devredilen sağlık kuruluşlarında geçerli olmak üzere, öncelikli olarak garnizon dışında görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile emekli TSK, J. Gn. K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler.

8. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı olan çocuklar,

9. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında hakkında koruyucu tedbir kararı olan ya da kadın konuk evinden hizmet alan kadın ve beraberindeki çocuklar,

10.Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları muayenede öncelikli olacak.