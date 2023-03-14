﻿O rakam düşmeyecek, çakılacak!

Dana bonfile almak istedim ve rakama bakınca gözlerime inanamadım! Tam 550 TL

Umudu kestim, kıymanın kilosuna baktım, yağsız rosto kıyma 309 TL

Yahu iyi misiniz?

Bu ülke, biz kara önlükler, beyaz yakalar takarken, her sabah andımızı bağıra bağıra gururla okuduğumuz dönemlerde, en fakirimize bile haftada bir kez et yeme fırsatı veriyordu.

Ve o ülke o hali ile Kıbrıs'ta dağlara, Ege'de maviliklere adını yazmıştı. Ama şimdi sözde milliyetçi, sözde dinci yönetim halkını beslemekte zafiyet gösteriyor.

Bana söyleyin şimdi, milliyetçilik aç kalmak mıdır, yoksa yabancılar evler alırken bu ulusun evlatlarının kiralayacak bir konut dahi bulamaması mıdır?

Bana söyleyin, ezan, bayrak deyip bir avuç mutlu azınlığa bu ülkenin kaynaklarını hediye etmek midir anladığınız?

Ama hamdolsun, çözümsüz değiliz, başta et fiyatları olmak üzere, bizi rahatsız eden her yüksek rakamı indirmek için planlar yapılmış durumda.

Merak ettim ve et fiyatları ile ilgili ne yapacaklarını sormak için tarımla da uğraşan CHP Bursa milletvekili Orhan Sarıbal'ı aradım. Telefona danışmanı Gazi bey çıktı, dedim ki, Orhan beye sorularım olacak görüşmem mümkün mü? Bana hemen bir saat verdiler ve direkt Orhan beye sordum: Anlatın lütfen siz ne yapacaksınız da bu et fiyatları inecek?

Orhan bey konusuna çok hâkim, liyakat diyoruz ya işte tam o durum şahsı ile birleşmiş… Bana teker teker slogan değil, proje anlattı. Bakın özeti şu:

1-İklim, toprak ve suya uygun hayvan ırklarına dair çalışmamız var. Irk doğru seçilecek…

2-Meraya dayalı hayvancılık yapacağız, meralar ıslah edilecek…

3-Et ve sütte, yem ana girdi, o zaman yem sorununu çözmek için bitkisel üretimi artıracağız, bunların yan ürünleri yemde kullanılacak… Yem üretimi artırılacak besici yerel üretimle rahatlayacak…

4-Hayvancılık ve bitkisel üretimi yan yana koyacağız…

Bunların alt detayları olduğunu da unutmayalım, burada sizi sıkmamak adına yazmıyorum…

Sonra Orhan beye buğday için ne yapacaksınız diye sordum. Malum Konya ve Urfa ovalarına "rezidans" yapan zihniyet Ukrayna'dan buğday aldı diye övünüyor!

Orhan bey bitkisel üretimde ana başlıklar halinde şunları söyledi,

1-Çiftçinin temel maliyetler karşısında ezilmesine izin vermeyeceğiz.

2-Mal alım garantisi ve planlı bir ekim yapacağız.

3-Destekleri verirken kurak yer ile verimli yeri ayırıp, kâr payları ile her çiftçiye kazandıracak, böylece üretim artışını devamlı kılacağız…

Orhan bey uzun uzun teknik konuları anlattı, ben de dinledim. Fiyatlarla bozulan moralim yerine geldi. Çünkü çözümsüz değiliz. AKP geldiğinde 94 milyon dönüm buğday arazisi şimdi 68 milyon dönüme inmiş ise Mayıs sonrası emaneti layık olanlara verdikten sonra yine yükselecek diye umut ediyorum…