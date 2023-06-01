'O Ses Türkiye Rap'in tanıtımı yayınlandı. Jüriye Sefo da dahil oldu

Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap'in merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sefo, Hadise, Eypio, Murda ve Mero'nun jüri üyeliği yaptığı yarışmanın kadrosuna dahil oldu.

'O Ses Türkiye Rap'in tanıtımı yayınlandı. Jüriye Sefo da dahil oldu

Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap, yeni sezonuyla başlıyor. Yeni sezonu merakla beklenen "O Ses Türkiye Rap"in posteri ve ilk tanıtımı yayınlandı.

whatsapp-image-2023-06-01-at-10-sed2.jpg

KADRODA SEFO DA VAR

Daha önce Hadise, Eypio, Murda ve Mero'nun jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye Rap'in yeni kadrosunda Sefo da yer alıyor. Bilmem mi?, Affettim, Veda Saati ve Tutsak gibi şarkılarıyla geniş hayran kitlesine ulaşan Sefo'nun yer aldığı yarışmada birbirinden iyi performanslar izleyici ile buluşacak.

sefo-nun-dahil-oldugu-o-ses-turkiye-rap-ten-ilk-15834726-9120-m.jpg

Merakla beklenen yarışmanın jüri üyelerinin yer aldığı fragmanı paylaşılırken yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.


İlgili Haberler
O Ses Türkiye Rap'tan ilk bölüm fotoğrafları geldi
Acun Ilıcalı yeni jüri üyelerini açıkladı. 'O Ses Türkiye Rap' başlıyor
Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
752 gün komada kalan Semih'i dolandırdılar Güncel
752 gün komada kalan Semih'i dolandırdılar
Bu yorgunluğa dikkat etmek gerekiyor Sağlık
Bu yorgunluğa dikkat etmek gerekiyor
En şifalı çekirdek Şifalı Bitkiler
En şifalı çekirdek
Hastalık saçıyor. Bu besinleri çiğ şekilde ağzınıza bile sürmeyin Sağlık
Hastalık saçıyor. Bu besinleri çiğ şekilde ağzınıza bile sürmeyin
Erdoğan'ın seçim zaferi Arap dünyasının zaferi olarak görüldü Dünya
Erdoğan'ın seçim zaferi Arap dünyasının zaferi olarak görüldü
Yüzücü kulağı hastalığı nedir? Sağlık
Yüzücü kulağı hastalığı nedir?
İçinde altın ve para olan poşeti ekmek yok diye çöpe attılar Güncel
İçinde altın ve para olan poşeti ekmek yok diye çöpe attılar