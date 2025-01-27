O sözlerinden dakikalar sonra... İmamoğlu'ndan yeni soruşturmaya jet yanıt!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
O sözlerinden dakikalar sonra... İmamoğlu'ndan yeni soruşturmaya jet yanıt!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, görev yapan bilirkişinin ismini açıklamasından dolayı başsavcılık tarafından soruşturma açılmıştı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun konuşmasının ardından açılan yeni soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından jet yanıt geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan "bilirkişi" soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Bize yapılan her hukuksuzluğu, her adaletsizliği Türk Milletiyle paylaşacağız. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz hakkımızı da yedirmeyeceğiz. Daha konuşmam bitmeden hakkımda soruşturma başlatılıyor. Bu haksız müdahalelere cevap vermek adil yargılamayı etkilemek değil, tam tersine hukukun bağımsızlığını savunmaktır. Belgelerle açıkladığım hukuksuz işlerle ilgili de jet hızıyla soruşturma bekliyorum. Bu hukuksuz iş ve işlemleri haber yapan basın kuruluşları ve paylaşan vatandaşlar hakkında soruşturma açmak da sansürün dik alasıdır. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır."

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