TOKİ açıkladı. O ücretler iade edilecek

Toplu Konut İdaresi Türkiye genelinde yapılacak olan evlerin kuralarını çekilirken, kura da hak sahibi olamayanların yatırdıkları 500 lira başvuru ücretini ne zaman geri ödenecek sorusuna yanıt geldi. TOKİ kurasında hak sahibi olmayanlara ise yatırılan başvuru ücretin iadesinin yapılacağı belirtildi. İşte bu iade ne zaman vatandaşa iade edilecek

TOKİ'den başvuru ücretleriyle ilgili olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde başvuru yapılan bankaların şubelerinin ATM'lerinden geri para iadesi yapılacağı belirtildi.