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TOKİ açıkladı. O ücretler iade edilecek

TOKİ kuralarının sonrasında konut, arsa ve iş yeri çıkmayan vatandaşların 500 TL'lik başvuru ücretlerini ne zaman geri alabilecekleri gündemdeydi, açıklama geldi

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 09:23
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O ücretler iade edilecek. TOKİ açıkladı.

TOKİ açıkladı. O ücretler iade edilecek
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Toplu Konut İdaresi Türkiye genelinde yapılacak olan evlerin kuralarını çekilirken, kura da hak sahibi olamayanların yatırdıkları 500 lira başvuru ücretini ne zaman geri ödenecek sorusuna yanıt geldi. TOKİ kurasında hak sahibi olmayanlara ise yatırılan başvuru ücretin iadesinin yapılacağı belirtildi. İşte bu iade ne zaman vatandaşa iade edilecek 

TOKİ'den başvuru ücretleriyle ilgili olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde başvuru yapılan bankaların şubelerinin ATM'lerinden geri para iadesi yapılacağı belirtildi. 

 

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