Obezite prostat kanserini tetikliyor

Üroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Erdal Kukul, 15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalığı Günü kapsamında prostat kanseri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Prostat, erkeklerde spermi besleyen ve taşıyan seminal sıvıyı üreten küçük, ceviz biçimli bir bezdir. Prostat kanseri, prostatta oluşan ve erkeklerde en yaygın görülen kanser türlerinden biridir. Bazı prostat kanseri türleri yavaş büyüyebilir ve prostat beziyle sınırlı kalabilirken, diğer türler daha agresif olup hızla yayılabilir.

Prof. Dr. Kukul, prostat kanserinin risk faktörleri hakkında bilgi verdi. 50 yaş ve üzeri erkekler ile aile öyküsü bulunan kişiler daha yüksek risk altındadır. Son araştırmalar obezitenin de prostat kanseri riskini artırabileceğini göstermektedir.

Prostat kanseri genellikle erken evrelerde belirgin belirtiler vermez. İlerlemiş evrelerde ise kemik ağrıları gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Erken teşhis, tedavi başarısını artırır. Teşhis yöntemleri arasında fiziksel muayene, PSA (Prostat Spesifik Antijen) kan testi, multiparametrik MR tarama ve biyopsi bulunmaktadır.

Tedavi seçenekleri arasında cerrahi, radyoterapi ve HIFU (Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrasound) gibi alternatif yöntemler yer almaktadır. Erken evrede yapılan cerrahi tedavi genellikle başarılı sonuçlar verir.

Prof. Dr. Kukul, prostat kanserinden korunmak için düzenli prostat taramaları yapılmasını, ideal kilonun korunmasını, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmeyi önerdi. Ayrıca sigaranın bırakılmasının da riskleri azaltabileceğini belirtti.

Prostat kanseri ile ilgili detaylı bilgi ve erken teşhis için sağlık uzmanlarıyla iletişime geçilmesi gerektiği vurgulandı.