Obezite tedavisinde mide botoksu mu mide balonu mu? Uzmanı açıkladı

Obezite, vücuttaki yağ oranının fazla olması ve sağlığı bozması durumu olduğu biliniyor.

Obezite hastaları için ilaç, diyet ve egzersiz yeterli olmazsa, ameliyatsız tedavi yöntemleri de vardır.

Bunlardan ikisi mide botoksu ve mide balonudur.

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, bu yöntemleri şöyle açıklıyor:

Mide botoksu, mideye endoskopla iğneyle botoks yapılmasıdır. Mide kaslarını gevşeterek iştahı azaltır.

Etkisi 2-3 ay sürer. Yan etkileri olabilir. Diyet ve egzersizle desteklenmesi gerekir. Vücut kitle indeksi 30

35 arası olanlar için uygundur.

Mide balonu, mideye endoskopla sıvı dolu bir balon yerleştirilmesidir.

Mideyi doldurarak tokluk hissi verir. 6 ay sonra çıkarılır.

Mide rahatsızlıkları yapabilir. İlaçla tedavi edilir.

Diyet ve egzersizle devam edilmesi gerekir. Vücut kitle indeksi 30-40 arası olanlar için uygundur.