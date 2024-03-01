Obezite tedavisinde mide botoksu mu mide balonu mu? Uzmanı açıkladı

Kaynak: İHA
Obezite tedavisinde mide botoksu mu mide balonu mu? Uzmanı açıkladı
Uzmanından obezite tedavisiyle ilgili dikkat çeken uyarılar geldi. Obezite tedavisinde mide botoksu mu mide balonu mu? Sorusunu uzmanı yanıtladı.

Obezite, vücuttaki yağ oranının fazla olması ve sağlığı bozması durumu olduğu biliniyor.

Obezite hastaları için ilaç, diyet ve egzersiz yeterli olmazsa, ameliyatsız tedavi yöntemleri de vardır.

Bunlardan ikisi mide botoksu ve mide balonudur.

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, bu yöntemleri şöyle açıklıyor:

Mide botoksu, mideye endoskopla iğneyle botoks yapılmasıdır. Mide kaslarını gevşeterek iştahı azaltır.

Etkisi 2-3 ay sürer. Yan etkileri olabilir. Diyet ve egzersizle desteklenmesi gerekir. Vücut kitle indeksi 30

35 arası olanlar için uygundur.

Mide balonu, mideye endoskopla sıvı dolu bir balon yerleştirilmesidir.

Mideyi doldurarak tokluk hissi verir. 6 ay sonra çıkarılır.

Mide rahatsızlıkları yapabilir. İlaçla tedavi edilir.

Diyet ve egzersizle devam edilmesi gerekir. Vücut kitle indeksi 30-40 arası olanlar için uygundur.

İlgili Haberler
Gençler obeziteye alışırsa ileride ne olur?
Obezite nedir? Obezite belirtileri neler?
Obezite nedir? Obezite belirtileri neler?
Uzmanından kritik obezite cerrahisi açıklaması
Son Haberler
Seçim öncesi sakın bu tuzağa düşmeyin! Dolandırıcılar iş başında Gündem
Seçim öncesi sakın bu tuzağa düşmeyin! Dolandırıcılar iş başında
Çin yüksek yörünge internet uydusunu fırlattı Dünya
Çin yüksek yörünge internet uydusunu fırlattı
Trump’ın başkanlık adaylığı başka bahara mı kalacak? Savcı aylar önce işaretini verdi Dünya
Trump’ın başkanlık adaylığı başka bahara mı kalacak? Savcı aylar önce işaretini verdi
Abdülhamit'in torunundan Meclis'e skandal çağrı. Laikliğe karşı çıkılmasını istedi Gündem
Abdülhamit'in torunundan Meclis'e skandal çağrı. Laikliğe karşı çıkılmasını istedi
Zonguldak'ta oluşan sis vatandaşlara zor anlar yaşattı Yerel Haberler
Zonguldak'ta oluşan sis vatandaşlara zor anlar yaşattı
Son dakika... Kars'ta deprem Gündem
Son dakika... Kars'ta deprem
Kaynana gelin kavgasında koca kusurlu bulundu! Kocaya 100 bin TL tazminat cezası verildi Gündem
Kaynana gelin kavgasında koca kusurlu bulundu! Kocaya 100 bin TL tazminat cezası verildi