Obruklar Konya'yı yutuyor: Sayıları 3 bine yaklaştı

İç Anadolu havzasında yer altı sularının kontrolsüz kullanımı sonucu meydana gelen obrukların sayısı, yapılan son araştırmalara göre 3 bine yaklaştı. Bu durumu değerlendiren Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, "Yer altı su seviyeleri giderek düşüyor" uyarısında bulundu.

Kuraklık ve düşük yağışlar Türkiye'yi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Konya Ovası'ndaki obrukların sayısı, özellikle Karapınar ilçesi ve çevresindeki bölgelerde artış gösterdi. Son veriler, Konya'daki obruk sayısının yaklaşık 3 bine ulaştığını ortaya koyuyor.

Prof. Dr. Arık, bu yıl AFAD'ın Afet Riski Sisteminde kayıtlı obruk sayısına 10-15 yeni obruk eklendiğini belirtti. "Ancak bölgedeki sığ derinlikli çökme yapıları ve yeni obruklar sayının 3 bine çıkmasına neden oldu. Kuraklık ve yer altı suyu kullanımı devam ettiği sürece, obruk oluşumları hızlanacak" diye ekledi.

Prof. Dr. Arık, bölgenin tek su kaynağının yağışlar olduğunu ve son yıllarda yıllık ortalama yağışların altında seyrettiğini vurguladı. "Bu kuraklık ve artan su talebi, yer altı su seviyelerinin daha da düşmesine yol açıyor. Bu durum, obrukların genişlemesine ve sayısının artmasına neden oluyor" dedi.

Bölge tarımı için su tüketiminin daha dikkatli yapılması gerektiğini belirten Arık, "Vahşi sulama terk edilmiş durumda, ancak basınçlı sulama sistemleri bile fazla su tüketimine yol açıyor. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu kadar su verilmesi ve daha az su tüketen bitkilerin tercih edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Obrukların yerleşim alanlarına yaklaştığını belirten Prof. Dr. Arık, obruk duyarlı alanların haritasının çıkarıldığını ve bir tehlike haritasının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Obruk oluşmadan önce arazideki çukurluklar, çatlaklar ve yer altından gelen gürültüler gibi işaretlerin dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Arık, obrukların vatandaşlar tarafından doldurulmasının doğru bir yöntem olmadığını vurguladı. "Obrukların mühendislik bilgisiyle doldurulması gerekiyor. Kendi başına yapılan doldurma işlemleri genellikle yeniden çökmelere neden olabiliyor. Uzmanlar tarafından yapılan inceleme ve iyileştirme yöntemleri, obrukların kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir" diye ekledi.