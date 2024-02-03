Ocak enflasyonu pazartesi günü açıklanacak

Kaynak: Haber Merkezi
Ocak enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Yılın ilk enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanıyor. Ocak ayında enflasyonun yüksek çıkması bekleniyor. Ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 6,84 artacağını tahmin ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK pazartesi günü yılın ilk enflasyon rakamları pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

ENFLASYON RAKAMI YÜKSEK ÇIKACAK

Anadolu Ajansı Finans bölümünün yaptığı enflasyon anketinde, ekonomistlerin tahminleri ocak ayında verilerin yüksek çıkacağı bekleniyor. Ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 8,90 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de ocakta yüzde 43,31 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta yüzde 2,93 artış göstermişti.

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