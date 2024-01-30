Ocakta ekonomik güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'e göre ocak ayında ekonomik güven endeksi arttı.

TÜİK'in açıkladığı ocak ayına ait verilere göre aralık ayında 96,4 olan endeks, ocakta yüzde 3,1 oranında artış göstererek, 99,4'e yükseldi.

TÜİK'e göre bir önceki aya göre ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 3,9 oranında artarak 80,4 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise yüzde 0,5 oranında azaldı,102,9 değerine geriledi. Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 4,0 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalarak 115,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ KAÇ OLMALI?

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.