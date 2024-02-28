Ocakta ithalat azaldı, dış ticaret açığı 6 Milyar doları aştı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı'nın ortaklaşa hazırladığı geçici dış ticaret verileri bugün açıklandı.

Buna göre ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 3,5 artarak 19 milyar 991 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise yüzde 22 oranında düşürken, 26 Milyar 218 Milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece dış ticaret açığı 6 Milyar 227 milyon dolar oldu.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 3 arttı. Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 6,2 azaldı ve 19 milyar 886 milyon dolardan,18 milyar 660 milyon dolara düştü.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA DÜŞÜŞ

Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,4 azalarak 14 milyar 290 milyon dolardan 6 milyar 227 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak 2023'te yüzde 57,5'ken, Ocak 2024'te yüzde 76,2'ye yükseldi.

EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA

Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 762 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 224 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 97 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 22 milyon dolarla izledi.

İTHALATTA RUSYA LİDER

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Ocak ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 324 milyon dolar olarak gerçekleşti.