Ocakta unutulan yağ çatıyı yaktı

Denizli’de ocakta unutulan yağın alev alması sonucu 3 katlı apartmanın çatı katında yangın meydana geldi. Ev kullanılamaz hale gelirken, bir kedi telef oldu.

Ocakta unutulan yağ çatıyı yaktı

İHA'nın haberine göre, yangın, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1940 sokakta bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında yangının ocakta unutulan yağın alev alması neticesinde çıktığı öğrenildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol atına alınan yangın söndürüldü.

Çıkan yangında çatı katı daire kullanılmaz hale gelirken, ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. Evde bulunan kedi ise dumandan zehirlenerek telef oldu.

aw034038-01.jpg

aw034038-02.jpg

Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Son Haberler
Akşehir’de kahvehane sahibi ve kumar oynayanlara ceza Güncel
Akşehir’de kahvehane sahibi ve kumar oynayanlara ceza
Fransa'da 7 okul terör tehdidi nedeniyle boşaltıldı Dünya
Fransa'da 7 okul terör tehdidi nedeniyle boşaltıldı
Azerbaycan Ermenistan'a ait mühimmat deposu ile askeri teçhizatı imha etti Dünya
Azerbaycan Ermenistan'a ait mühimmat deposu ile askeri teçhizatı imha etti
Katy Perry müzik haklarını rekor fiyata sattı Magazin
Katy Perry müzik haklarını rekor fiyata sattı
Edirne'de 179 sığınmacı yakalandı Güncel
Edirne'de 179 sığınmacı yakalandı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı Güncel
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Uzmanı demansı önleme yolunu açıkladı Sağlık
Uzmanı demansı önleme yolunu açıkladı