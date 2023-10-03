Ocakta unutulan yemek yangına neden oldu

Aksaray’da mutfakta ocakta unutulan yemek yangına eden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Ocakta unutulan yemek yangına neden oldu

Yangın, Pınar Mahallesi 4026 Sokakta bulunan tek katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, müstakil evin mutfağında ocağa yemek koyan Havva K. (60) bir süre sonra yemeği ocakta unuttu.

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Yaklaşık 1 saat sonra dumanları fark eden yaşlı kadın yağın çıktığını fark ederek hemen komşularından yardım istedi. Komşular ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken mutfak kısmında maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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