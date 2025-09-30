Öcalan, AKP’ye tehdit savurdu: Kürtler seçeneksiz değil

DEM Parti, Diyarbakır’da basın buluşmalarını gerçekleştirdi. Buluşmada en dikkat çeken detay ise görüşmelerde Öcalan'ın "muaviye oyunları devrede" dediğini AKP'nin algı yaratıp 'savaşı kazanmış, PKK'yı yenmiş' gibi göstermeye çalıştığı aktarılırken, "Seçeneksiz alternatifsiz değiliz, AKP savaşı kazanmış gibi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

SÜREÇ TİYATROSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çağrısıyla başlayan açılım tiyatrosunu AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Terörsüz Türkiye’ diye tanımlama yapmıştı. Süreç tiyatrosunun ilk perdesi teröristbaşının örgüte fesih çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde teröristlerin silah yakmasıyla devam etti.

DEM'DEN TOPLANTI

Tiyatronun Meclis ayağı devam ederken, DEM Parti heyeti Diyarbakır’da basınla buluştu. Basın buluşmasına; DEM Parti, basın buluşmalarının ikincisini Diyarbakır’da gerçekleştirdi. Toplantıya 30 gazeteci katıldı. DEM Parti Basın Yayın ve Propaganda Komisyonu’ndan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, HDK Eş Sözcüsü ve DEM Parti Meclis Komisyonu Üyesi Meral Danış Beştaş ile Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar yer aldı.

"KÜRTLERİN ÖNDERİ İLE ERDOĞAN’IN BİR ARAYA GELEREK ÇÖZEMEYECEĞİZ BİR ŞEY YOK”

DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, Bahçeli ile İmralı Heyeti arasındaki bir görüşmede MHP lideri tarafından “(Öcalan’ı kast ederek) Kürtlerin önderi ile Erdoğan’ın bir araya gelerek çözemeyeceğiz bir şey yok” ifadelerinin aktarıldığını öne sürdü.

"KÜRTLER SEÇENEKSİZ DEĞİL"

DEM Parti, son görüşmelerden birinde Öcalan'ın "Muaviye oyunları devrede" dediğini AKP'nin algı yaratıp 'savaşı kazanmış, PKK'yı yenmiş' gibi göstermeye çalıştığını söylediğini dile getirdi. Öcalan'ın "Kürtler seçeneksiz değil" dediği vurgulandı.

YENİ ŞAFAK'TAN DEM'E 'SABOTE' SUÇLAMASI

Yandaş medya Yeni Şafak da bugün komisyonda Öcalan konuşsun talebi ile DEM Parti'nin 'sabote’ ettiğini iddia etti.

Açılımcılarda 'DEM' çatlağı!