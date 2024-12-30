Öcalan ile görüşen Buldan ve Önder'den İmralı kararı

Terör örgütü PKK Elebaşı Öcalan ile İmralı’da görüşen DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder 'süreç' ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, "Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız" denildi.

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in bilgilendirmesini aşağıda sunuyoruz: Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız. Bu karar bir şeyleri saklamak anlamına gelmiyor; aksine yürüteceğimiz görüşmelere saygının bir gereği. Ancak tek bir cümle kurmak gerekirse, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Yeni senede heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız."

ÖCALAN NE DEMİŞTİ?

İmralı'da yaklaşık 2 saat süren görüşmede Teröristbaşı Öcalan’ın dile getirdiği düşünceleri şu sözlerle açıklanmıştı: