Terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’dan ‘Beni bırakın’ çağrısı geldi. Vatana ihanetten hüküm giyen terörist, “Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajın kaldırılması lazım. Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir” dedi.

Öcalan’ın avukatlarının yaptığı yazılı açıklamaya göre, terör örgütü kurucusu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin yaptığı çağrıyı baz alarak, ‘Umut hakkı’ ilkesinin işletilmesini istedi.

Öcalan, “Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajı kaldırması lazım. Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir. Nereden bakarsanız bakın bunun kaldırılması gerekir. Hukuk açısından bunun yapılması gerekir. Politika da adalet de bunu gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

Öcalan ayrıca Kürtlerin bir bütün olarak hukukun içine alınması gerektiğini savundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan ve terör örgütü PKK’nın kendisini feshettiğini duyurduğu açıklaması ile devam eden yeni ‘çözüm sürecinde’ eli kanlı teröristin ‘umut hakkı’ ile İmralı’dan salıverilmesi ihtimali büyük tepki çekti. Öcalan’ın yaptığı son açıklama, söz konusu ihtimali yeniden gündeme getirdi.