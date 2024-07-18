Ödediği 168 bin lira hesapla gündemdeydi. AYM üyeliğine atandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Ödediği 168 bin lira hesapla gündemdeydi. AYM üyeliğine atandı

Geçtiğimiz günlerde Bodrum’da iki kişilik yemeğe 168 bin lira hesap ödemesi ile gündem olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AYM üyeliğine atandı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı geçtiğimiz günlerde Bodrum’da iki kişilik bir akşam yemeğine 168 bin lira hesap ödemesi ile gündeme gelmişti. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan bir karar ile Metin Kıratlı Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı.

Metin Kıratlı 2018 yılında da yine Cumhurbaşkanı tarafından YÖK Başkanlığına atanmıştı. Kıratlı’dan boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı koltuğuna ise Hakkız Susmaz getirildi. Kıratlı’nın AYM Üyeliğine getirildiği karar 18 Temmuz 2024 tarihli resmi gazetede yayımlandı.

168 BİN LİRALIK HESAP

Kıratlı 5 gün önce AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata ile Muğla Bodrum’da iki kişilik yemek yemiş ve bu yemek için 168 bin lira hesap ödemişti. Bu olay anında gündem olunca Kıratlı aynı gün içinde habere erişim engeli getirtti.

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