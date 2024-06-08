Ödeme tarihleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı

Devlet ve bağlı kuruluşlarda çalışan işçilere verilecek tediyenin (ödeme) birinci taksidinin yatırılacağı tarih açıklandı. Ödemenin ilk taksidi, 14 Haziran'da çalışanların hesaplarına yatırılacak.

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek ilave ödemenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, devlet ve bağlı müesseselerde çalışan işçilere 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran'da, diğer yarısı 13 Aralık'ta verilecek.