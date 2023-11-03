Ödemeler bugün hesaplara yatacak. Bakanlık resmen açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 47 milyon 185 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

KAYNAK: AA
Ödemeler bugün hesaplara yatacak. Bakanlık resmen açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

BUGÜN HESAPLARA AKTARILACAK

Paylaşımda, 47 milyon 185 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

thumbs-b-c-cb0685ae8a6ddaa3ff9d8cd30e325689.jpg

DETAYLARI AÇIKLANDI

Ödemeler kapsamında kırsal kalkınma yatırım desteği olarak 17 milyon 498 bin 149 lira, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında 15 milyon 629 bin 506 lira, uzman eller projesi desteği olarak 9 milyon 357 bin 345 lira ve düve alım desteği olarak 4 milyon 700 bin lira ödeme yapılacağı bilgisi paylaşımda yer aldı.

f-az7z0w4aagwsw.jpeg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
Son Haberler
Fenerbahçe’nin Trabzonspor sınavında öne çıkan detayı Fırat Doğu Faraç açıkladı Spor
Fenerbahçe’nin Trabzonspor sınavında öne çıkan detayı Fırat Doğu Faraç açıkladı
Hatay'da 5 bina kontrollü yıkıldı! Depremde ağır hasar görmüşlerdi Gündem
Hatay'da 5 bina kontrollü yıkıldı! Depremde ağır hasar görmüşlerdi
Nasrallah konuşurken İsrail Lübnan'ı bombaladı Dünya
Nasrallah konuşurken İsrail Lübnan'ı bombaladı
Zeytin hırsızı suçüstü yakalandı Gündem
Zeytin hırsızı suçüstü yakalandı
Trabzonspor'da flaş Trezeguet gelişmesi. Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı Spor
Trabzonspor'da flaş Trezeguet gelişmesi. Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı
Caroline Koç kavgada kimi tuttu? İnan Kıraç kızını evlatlıktan reddetmişti Gündem
Caroline Koç kavgada kimi tuttu? İnan Kıraç kızını evlatlıktan reddetmişti
Uganda'da turistlere saldıran gruba operasyon yapıldı Dünya
Uganda'da turistlere saldıran gruba operasyon yapıldı