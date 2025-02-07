Ödemeler bugün hesaplara yatırıldı. Bakan duyurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ödemeler bugün hesaplara yatırıldı. Bakan duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 164 milyon 322 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

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Üretime değer verip çiftçileri desteklediklerini belirten Yumaklı, "2 milyar 164 milyon 322 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

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Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hububat için 1 milyar 997 milyon 350 bin lira, lisanslı depoculuk için 94 milyon 29 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları için de 72 milyon 943 bin lira olarak belirlendi.

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Hububat desteği, Aksaray, Eskişehir, Bursa, Muş, Ağrı, Denizli, Manisa, Mersin, Giresun, Kastamonu, Bingöl, Trabzon ve Isparta illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödenecek.

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