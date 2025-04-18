Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakanlık açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere müjdeli haberi duyurdu. Toplam 5 milyar 948 milyon 238 bin 377 TL tutarındaki tarımsal destek ödemeleri, bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlıyor.

Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ödemelerin kademeli olarak gerçekleştirileceğini belirtti. Çiftçilerin üretim süreçlerini desteklemek amacıyla yapılan bu ödemeler, tarım sektörüne can suyu olacak.

Destek ödemeleri kapsamında mazot ve gübre desteği 4 milyar 925 milyon 975 bin 440 TL, fındık alan bazlı gelir desteği 841 milyon 350 bin 785 TL, hayvan hastalıkları tazminatı 151 milyon 835 bin 620 TL ve kırsal kalkınma yatırım desteği 29 milyon 76 bin 532 TL olarak belirlendi.

Ödemeler, T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası son hanelerine göre iki aşamada yapılacak. Son hanesi ‘2’ olanlar için ödemeler 18 Nisan 2025 Cuma günü saat 18.00’den sonra, son hanesi ‘0’ olanlar için ise 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 18.00’den sonra hesaplara yatacak.

Bakan Yumaklı, ödemelerin çiftçilerin üretim gücünü artıracağını vurguladı. Desteklerin, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınma için kritik önem taşıdığı ifade edildi. Ödemeler, Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere ulaştırılacak. Bakanlık, gelecek dönemde de tarım sektörüne yönelik desteklerin artarak devam edeceğini bildirdi.