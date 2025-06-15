Ödemeler hesaplara yatırılıyor! Hemen kontrol edin. Bakan açıkladı

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Ödemeler hesaplara yatırılıyor! Hemen kontrol edin. Bakan açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımlarının hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Yurttaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım ücretlerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Göktaş, bu ay toplam 5,4 milyar liralık yardımın hesaplara yatırılmaya başlandığını duyururken, engelli vatandaşların aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini belirtti.

“HESAPLARA YATIRMAYA BAŞLADIK”

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını belirten Göktaş “Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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