Ödemeler hesaplara yatmaya başladı! Bakan açıkladı

Kaynak: AA
Ödemeler hesaplara yatmaya başladı! Bakan açıkladı
Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı hesaplara yatmaya başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı ile ilgili bir yazılı açıklama yaparak bu ayki ödemelerin hesaplara yatmaya başladığını açıkladı.

Göktaş, aylık ortalama 560 bin kişinin Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıldığını belirtti.

"BU AY 4,2 MİLYAR LİRA EVDE BAKIM YARDIMI ÖDEMESİ YAPTIK"

2023'te 116,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptıklarını hatırlatan Göktaş, "Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 558 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

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