Ödemeler hesaplara yattı. Bakan Göktaş ‘Hayırlı olmasını diliyorum’ diyerek duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek amacıyla bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

KAYNAK: AA
Ödemeler hesaplara yattı. Bakan Göktaş ‘Hayırlı olmasını diliyorum’ diyerek duyurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımının 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını belirtti.

Göktaş, bu uygulama ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurguladı.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırdık. Halihazırda 566 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımından yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz. Bu kapsamda hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmayı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

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