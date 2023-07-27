Ödemiş'te orman yangını

Yangına havanın kararmasıyla havadan müdahale son bulurken, ekiplerin karadan yaptığı söndürme çalışmalarında alevlere 15 arazöz 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale edildi.
Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Küçükkavulcuk Mahallesi'nde, saat 13.56'da çıkan orman yangını 11 saat sonra kontrol altına alındı.
Yangına havanın kararmasıyla havadan müdahale son bulurken, ekiplerin karadan yaptığı söndürme çalışmalarında alevlere 15 arazöz 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale edildi.
Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.