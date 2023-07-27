Ödemiş'te orman yangını

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Küçükkavulcuk Mahallesi'nde, saat 13.56'da çıkan orman yangını 11 saat sonra kontrol altına alındı.

KAYNAK: DHA
Ödemiş'te orman yangını

Yangına havanın kararmasıyla havadan müdahale son bulurken, ekiplerin karadan yaptığı söndürme çalışmalarında alevlere 15 arazöz 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale edildi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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