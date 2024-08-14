Ödemiş'te trafik kazası: 5 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ödemiş'te trafik kazası: 5 yaralı

Ödemiş'te gece yarısı meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir yönüne doğru ilerleyen 35 Z 6598 plakalı otomobilin, Türkmen Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen 48 AFG 425 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştığı bildirildi. Saat 00.10'da gerçekleşen kazada, her iki aracın sürücüleri A.D. ve A.Ö., yanı sıra otomobilde bulunan Z.Ö., Y.Ö. ve F.Ö. isimli yolcular yaralandı.

Çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine kaza yerine hızla ulaşan itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının stabil olduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve detayların araştırıldığı öğrenildi.

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