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Ödev yapmadığı için 12 yaşındaki oğlunu öldürdü

Pakistan'da Peder Nazir isimli adam, okul ödevindeki sorulara cevap veremeyen 12 yaşındaki oğlunun üzerine gazyağı döküp onu korkutmak için kibrit yaktı. Talihsiz çocuk, vücudunda oluşan yanıklardan dolayı hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 08:00
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Ödev yapmadığı için 12 yaşındaki oğlunu öldürdü

Ödev yapmadığı için 12 yaşındaki oğlunu öldürdü
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Pakistan'ın Karaçi bölgesinde yer alan Pakistan'ın Orangi kasabasında Shaheer Khan isimli çocuk, 14 Eylül'de ciddi yanıkla hastaneye başvurdu. Khan, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Yürek parçalayan gerçek ise acılı annenin mahkemeye başvurmasıyla ortaya çıktı.

Olay günü baba Peder Nazir, oğluna ödevini tamamlaması için uyarılarda bulundu. Baba uyarılara aldırış etmeyen oğlunu korkutma için çocuğun üzerine gazyağı döküp kibriti ateşledi. Üzerindeki yağın alev almasıyla talihsiz çocuğun vücudunda ciddi yanıklar oluştu.

ANNE DAVA AÇTI

Oğlunun acı çığlıklarını duyan anne Shazia ve baba Peder Nazir alevleri söndürmek için çaresizce yanan çocuğun üzerine battaniye ve giysi attı. Ancak çabaları onu kurtarmaya yetmedi.

Küçük çocuk hastaneye kaldırıldıktan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Anne ise iki gün oğlunun yasını tuttuktan sonra kocasına dava açtı. Tutuklanan baba Peder Nazir, 24 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Yerel polis memuru Salim Khan, Shaheer ödevini tamamlamak yerine uçurtma uçurmak için dışarı çıkmakta ısrar ettiğinde Nazir'in öfkelendiğini söyledi.

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