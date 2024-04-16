ODTÜ öğretim üyesi büyük skandalı canlı yayında açıkladı! Soruları vermişler karı koca 100 sorunun 100'ünü de yapmış

Kaynak: Haber Merkezi
ODTÜ öğretim üyesi büyük skandalı canlı yayında açıkladı! Soruları vermişler karı koca 100 sorunun 100'ünü de yapmış
ODTÜ Öğretim Üyesi Hüseyin Bağcı, 2016 yılında yapılan bir üniversite sınavında soruların verildiğini, sınavda bir karı-kocanın 100 sorudan 100’ünü de doğru yaptığını iddia etti.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, SZC TV’de katıldığı canlı yayında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bağcı’nın, 2016’da yapılan bir üniversite sınavıyla ilgili söyledikleri şoke etti. Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, 2016 yılı Uluslararası İlişkiler mezunlarının yüzde 70’inin yurt dışında olduğunu, burada kendilerine bir olanak görmedikleri için yurt dışına gittiklerini ifade etti.

100 SORUDAN TAMAMINI DOĞRU YAPMIŞLAR

Öte yandan Prof. Dr. Bağcı, 2016 yılında şıklı bir sınavda soruların verildiğini iddia etti. Bağcı, bir karı kocanın 100 sorudan 100’ünü de doğru yaptığını öne sürdü.

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