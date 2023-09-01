ODTÜ'de öğrencilerin oturması yasaklandı. Sonunda bu da oldu

Öğrencilerin, “Biz ayda bir buraya gelmek zorunda mıyız?” gibi pankartlarla protesto ettiği ODTÜ Rektörlüğü, bina önündeki eylemleri yasakladı.

ODTÜ'de öğrencilerin oturması yasaklandı. Sonunda bu da oldu

Rektörlükten yapılan duyuruda, “izinsiz şekilde basın açıklaması, stant kurma, bildiri dağıtma, çadır kurma, şenlik yapma, oturma ve sair eylemleri düzenlemenin suç kapsamında olduğu” belirtildi.

Devrim Stadyumu’nda mezuniyetten şenliğe kadar ODTÜ Rektörlüğü’nün birçok kararını eleştiren öğrenciler ve topluluklar, bu nedenle sık sık ODTÜ Rektörlüğü’nün önünde eylem ya da şenlik düzenliyor.

Durumdan rahatsız olan rektörlük, Üniversite Yönetim Kurulu’nun 11 Temmuz tarihli kararıyla 4 Eylül’den itibaren rektörlük binası önündeki eylemleri yasakladı.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’ndaki “Parklarda, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve bunların eklentilerinde ve TBMM’ye 1 kilometre uzaklıktaki alan içinde toplantı yapılamaz” hükmüne işaret edilen kararda şunlara değinildi:

OTURMA DETAYI

“4 Eylül 2023 tarihinden itibaren ODTÜ Kampüsü dahilinde, yasalarla sınırlı olmak kaydıyla basın açıklaması ve benzeri faaliyetler için İİBF A Binası önü ve Fizik Bölümü Üçlü Amfi önü söz konusu faaliyetlerin yapılabileceği bölgeler olarak belirlendi.

ODTÜ Rektörlük Binası önünde basın açıklaması, stant kurma, bildiri dağıtma, çadır kurma, şenlik yapma, oturma ve sair eylemlerin yasak ve suç kapsamında olduğu, üniversitemiz içerisinde güvenlik, esenlik, iç barış ve eğitim öğretim hayatının güvence altına alınması ile idari faaliyetlerin aksamaması adına söz konusu davranışları sergileyenlerin mevzuat çerçevesinde adli ve idari işlemlere konu olması hususu uygun görüldü."

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