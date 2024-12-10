Ödüllere doymayan dev şirket iflas etti. 5 çalışanla kuruldu

Artı 49'un haberine göre, WEBO GmbH, otomotiv ve bisiklet endüstrilerindeki zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Baden-Württemberg merkezli şirket, krizler ve finansal sıkıntılarla başa çıkabilmek için faaliyetlerini yeniden yapılandırma planı çerçevesinde sürdürmeye çalışıyor.

2008 yılında beş çalışanla kurulan WEBO, şanzıman parçaları üretimiyle hızla büyüdü ve sektördeki prestijli ödüllerle dikkat çekti. 2011’de Almanya Girişimcilik Ödülü’nü kazanan şirket, 2014’te de Baden-Württemberg Eyalet Ödülü’nü aldı.

Pandemi öncesi dönemde çalışan sayısını 100’e çıkaran WEBO, Covid-19 etkisiyle büyük bir darbe aldı ve finansal açıdan en kötü yılı yaşadı. O zamandan sonra, otomotiv dışındaki sektörlere de yönelmeye çalıştı ancak bu hamleler, şirketin iflasını engelleyemedi.

Şirketin hala dolu bir sipariş defteri bulunmasına rağmen, ciddi likidite sorunları yaşanıyor. Bu durum, sadece büyük şirketleri değil, küçük ve orta ölçekli firmaları da olumsuz etkileyen Almanya’daki otomotiv krizinin bir sonucu. WEBO’nun geleceği, şirketin yeniden yapılanma planının ne kadar başarılı olacağına bağlı.

Ravensburg’daki mahkeme, 29 Kasım’da iflas sürecinin başladığını duyurdu. Ancak şirket, faaliyetlerine devam ediyor ve çalışanlarını korumak için çeşitli çözümler üzerinde çalışıyor. Bu süreç, yalnızca WEBO için değil, Almanya’daki otomotiv sektöründeki geniş çaplı ekonomik sorunlar için de bir yansıma.

Daha önce Bosch ve Volkswagen gibi büyük firmalar da tasarruf planları açıklamıştı. Şu anda kriz, otomotivin yanı sıra bisiklet endüstrisi gibi bağlantılı alanlarda da etkisini gösteriyor.