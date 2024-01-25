Odun kesme makinesine elini kaptıran genç hastanelik oldu

Kaynak: İHA
Odun kesme makinesine elini kaptıran genç hastanelik oldu
Konya'nın Kulu ilçesinde elini odun kesme makinesine kaptıran ve parmaklarını kesen genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kulu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 2. el inşaat malzemelerinin satışının yapıldığı iş yerinde çalışan 28 yaşındaki Rüştü K., odun kesme makinesini kullandığı esnada elini kaptırdı.

Makineye elini kaptıran ve 3 parmağını kesen Rüştü K., olay yerine gelen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

aw127963-02.jpgYapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, tedavisinin sürdürülmesi için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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