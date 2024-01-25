Odun kesme makinesine elini kaptıran genç hastanelik oldu

Olay, saat 16.00 sıralarında Kulu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 2. el inşaat malzemelerinin satışının yapıldığı iş yerinde çalışan 28 yaşındaki Rüştü K., odun kesme makinesini kullandığı esnada elini kaptırdı.
Makineye elini kaptıran ve 3 parmağını kesen Rüştü K., olay yerine gelen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, tedavisinin sürdürülmesi için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.