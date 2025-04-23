Odun yüklü kamyon alev aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Odun yüklü kamyon alev aldı

Karabük'ün Yenice ilçesinde seyir halindeyken alev alan odun yüklü kamyon itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde seyir halindeyken alev alan odun yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay, Yenice-Zonguldak kara yolu Ibrıcak Köyü mevkiinde meydana geldi. Yılmaz T. idaresindeki 37 ACG 534 plakalı odun yüklü kamyon seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü aracını yolun kenarına park edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen Yenice Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede söndürerek faciayı engelledi.

Maddi hasarın oluştuğu araçtaki yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.

Odun yüklü kamyon alev aldı

Odun yüklü kamyon alev aldı

Odun yüklü kamyon alev aldı

Odun yüklü kamyon alev aldı

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