Odunluk birden yanmaya başladı. Alevler geceyi aydınlattı

Zara Şehitler Mahallesi Yusuf Yıldırım Caddesi'nde bulunan üç katlı binanın bahçesindeki atıl durumdaki odunlukta yangın çıktı.

Yangını fark eden çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Alevlerin binaya sıçrama ihtimaline karşı vatandaşlar pencereden tahliye edildi.

Binanın birinci katında bakıma muhtaç bir vatandaş olay yerine gelen ambulansa alındı.

Yangın söndürme ekipleri hızla olay yerine ulaştı ve alevlerin yayılmasını engellemek için çalışmalara başladı.

​​​​​​​

Ancak yangın alanına ulaşmalarını engelleyen park halindeki araçlar nedeniyle zorluklar yaşandı. Ekiplerin çabalarıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Yangının çıkış nedeni üzerinde çalışmalar sürdüğü belirtildi.