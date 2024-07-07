Odunluk yangını korkuttu

Kaynak: İHA
Odunluk yangını korkuttu

Aydın'ın Efeleri ilçesinde bir binanın yan tarafında bulunan odunluğun tutuşmasıyla alev aldı.

Meydana gelen yangın, Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi 1274 Sokak üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiler kapsamında, bir binanın yan tarafında bulunan odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alev ve dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yangında binanın yan cephesi ve bölgede bulunan bir araç kısmen zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

Son Haberler
Trafikte tartışan sürücüler ortalığı birbirine kattı Yaşam
Trafikte tartışan sürücüler ortalığı birbirine kattı
Evin bahçesinde görünce neye uğradığını şaşırdı. Tam 1,5 metre Yerel Haberler
Evin bahçesinde görünce neye uğradığını şaşırdı. Tam 1,5 metre
Niksar'da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Gündem
Niksar'da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Elektrik direğine çarptı. 2 yaralı Yerel Haberler
Elektrik direğine çarptı. 2 yaralı
Zenginler kıyametten kaçış için oradan arazi alıyor. Dünyanın sonu geldiğinde oraya sığınacaklar Yaşam
Zenginler kıyametten kaçış için oradan arazi alıyor. Dünyanın sonu geldiğinde oraya sığınacaklar
Manisa'da kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü öldü Gündem
Manisa'da kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü öldü
Şanlıurfa'da yangın kontrol altına alındı Gündem
Şanlıurfa'da yangın kontrol altına alındı