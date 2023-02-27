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Erzincan’da metruk binada yangın 

Erzincan’da metruk bir binanın odunluk kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 09:31
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Odunlukta çıkan yangın söndürüldü

Erzincan’da metruk binada yangın 
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İHA'nın haberine göre, Erzincan’da metruk bir binanın odunluk kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Erzincan Merkez Kavakyolu Paşa Mahallesinde bulunan metruk bir binanın odunluk kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, odunlukta çıkan yangının bitişiğindeki meskenin çatısına sirayet ettiği tespit ederek ivedi bir şekilde yangına müdahalesi sonucunda alevleri kontrol altına aldı ve uzun bir süre soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Çıkan yangında odunluk tamamen kullanılamaz hale dönerken çevresindeki meskende hafif maddi hasar oluştu.

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