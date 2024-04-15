OECD Türkiye'deki gıda enflasyonunu grafiğe sığdıramadı

OECD ülkelerin gıda enflasyonunu grafikleştirdi. İşte o grafikteki Türkiye ayrıntısı dikkat çekti. İlk sıraya yerleşen Türkiye o grafiğe sığdırmak grafikeri zorladı. Grafikte 15'lik dilim vardı. O dilime Türkiye dışında hiçbir ülke yanaşamadı. Ama Türkiye o 15'lik dilimi katladı geçti. Hemde neredeyse 5 kat...

‘Zengin ülkeler’ olarak da adlandırılan OECD üyesi ülkelerde, gıda enflasyonu şubat ayında yıllık 5,3’e geriledi. Türkiye’de ise geçen ay yıllık gıda enflasyonu yıllık yüzde 71,1 olarak gerçekleşti. .

2022 KASIM AYINDAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Türkiye de OECD üyesi...Açıklanan son verilere göre, 38 sanayileşmiş ülkede tüketici gıda fiyatlarındaki yıllık değişim, 2022 Kasım ayında zirveye 16,2 seviyesini gördü. İşte bu tarihten sonra geçen şubat ayında yıllık enflasyon yüzde kadar düştü..

Açıklanan verilere göre Türkiye yüzde 71,1'lik gıda enflasyonuyla ilk sırada Türkiye vardı. Türkiye'den sonra, İzlanda yüzde 7,5, Kore yüzde 6,9, Yunanistan yüzde 6,7 ve Norveç yüzde 6,3'lük gıda enflasyonu vardı. Filistin'e savaş açan İsrail de yüzde 5,9'luk gıda enflasyonuyla beşinci sırada yer aldı.

Çekya, Costa Rica, Litvanya, Macaristan ve Danimarka'da ise (-)enflasyon vardı.

Bir OECD ülkesi olan Türkiye’de şubat ayında gıda enflasyonu aylık 8,25, yıllık bazda ise yüzde 71,1 oldu. Liranın dolar karşısında zayıflamaya devam ettiği mart ayında ise yıllık gıda enflasyonunu yüzde 70,4 olarak açıkladı. Türkiye'nin aylık gıda enflasyonu zengin ülkeler olarak adlandırılan ülkelerin 12 aylık enflasyonundan bile çok yüksek