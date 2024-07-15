Off-road yarışmasında araçlar çamura gömüldü. Kepçeler zor kurtardı

Kaynak: İHA
Off-road yarışmasında araçlar çamura gömüldü. Kepçeler zor kurtardı

Erzincan'da düzenlenen off-road yarışları, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Bu yıl 22 ilden 30 kulübün ve 70 aracın katılımıyla gerçekleştirilen yarışlar, pilotların çamur, rampa ve çukurlarla dolu zorlu parkurda mücadele etmelerine olanak sağladı. Geçit Mahallesi TOKİ Konutları üzerinde bulunan Tepeler mevkisinde oluşturulan parkur, off-road tutkunları için adeta bir sınav niteliğindeydi.

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Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzincan Off-Road Kulübü'nün işbirliğiyle düzenlenen 18. Off-Road yarışları, bölgedeki off-road severlerin büyük ilgisini çekti. Yarış öncesi Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Off-Road Kulübü Başkanı Fuat Çağlı ile birlikte araca binerek parkurda deneme sürüşü yaptılar.

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Yarış sırasında bazı araçlar çamura saplanarak ilerlemekte zorlandı. Bu noktalarda kepçe ve kurtarma araçları devreye girerek yarışmacılara destek sağladı. Katılımcılar, zorlu şartlara rağmen cesurca mücadele ederek parkuru tamamlamaya çalıştı.

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