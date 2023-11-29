Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu

15- Sunum tabağı - kasesi

Bir misafir geldiğinde sunum yapmanız gerektiğinde ya da atıştırmalık bir şeyler yemek istediğinizde tabak ve sunumluklara ihtiyaç duyacaksınız. Elinizin altında olabilecek bir yerde tabağa ya da sunumluğa yer vermeniz sizin açınızdan iyi olacaktır.