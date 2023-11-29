Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu

Ev ve ofis ortamları için kullanılabilecek 20 ideal tasarım önerisi ve gerekli eşyalar listesi derlendi. İşte gerekli şeyler...
Şık tasarımla dikkat çeken ofis ve ev içerisinde çalışma alanı oluşturmak isteyenlere 20 eşyalık tavsiyeler derlendi.
İşte tarzınızı ortaya koyacak 20 eşya önerisi...
1- Kullanımı kolay bir masa
Masanın büyüklüğü ve bulunduğu konum büyük önem taşıyor. Öyle ki masa doğru konumlandırılırsa çalışma motivasyonunu bile artırıyor.
2- Rahat bir sandalye
Sandalye hem bugününüz için hem de yarınlarda sırt ve beliniz için kas ile kemik yapınız açısından büyük önem taşıyor. Dolayısıyla sağlığınızı düşünerek uygun bir sandalye almalısınız.
3- Kahve ya da çay köşesi
Çalışırken çay severlerin çay, kahvekoliklerinse kahve köşesinin bulunması pratiklik açısından önemli.
4- Dingin bir koku
Çalışma ortamında koku ne kadar loşsa o kadar
5- Organizer ya da kutu
Masa ya da kutular evrakları ve etrafta bulunan ıvır zıvır eşyaları toplama açısından büyük önem taşıyor.
6- Kitaplık
Tarzınıza uygun tasarımları ve entelektüel seviyenizi gösterebileceğiniz kitapları bir kitaplığa dizerek sunabilirsiniz. Bu kitaplığın göz önünde olması sizin de motivasyonunuzu artıracaktır.
7- Hoparlör
Sesli bir şeyler dinleme ya da dinletmek gerektiğinde bir hoparlöre ihtiyaç duyulur. Bu sebeple kalitesi düzgün olan bir hoparlör gerekli.
8- Aydınlatma
Uzmanlara göre aydınlatma çok önemli. Çalışırken uzmanlar beyaz ışığı tavsiye ediyor.
9- Koltuk
Çalışırken yorulduğunuzda ya da bir misafir geldiğinde oturup dinlenebilmesi için bir koltuk ya da takım alınması gerekebilir.
10- Kulaklık
Çevrenizde sizden başka çalışan varsa onların konsantrasyonu bozmamak adına karşılıklı konuşmaya olanak sağlayan bir kulaklık sahibi olmanız gerekir.
11- Bitki
Ofisi ya da evi yeşilliklerle kaplamak çalışma motivasyonunu artırabileceği gibi aynı zamanda oksijeni de artırır.
12- Aksesuar
Tarzınızı yansıtabilmek adına seçtiğiniz aksesuarlar büyük önem taşıyor. Ama bu konuda aşırılıktan kaçınmak gerekiyor. Hem maddi hem karışıklık yaratmamak adına.
13- Kalem ve kalemlik
Elinizin altında hemen her şeyi yazabilmek ve bu kalemleri düzenleyebilmek adına bir kalemliğiniz bulunmalı.
14- Tablo
Hem duvarlar boş kalmasın hem de tarzımı yansıtayım diyorsanız tabloyu istediğiniz boyut ve sayıda seçebilirsiniz.
15- Sunum tabağı - kasesi
Bir misafir geldiğinde sunum yapmanız gerektiğinde ya da atıştırmalık bir şeyler yemek istediğinizde tabak ve sunumluklara ihtiyaç duyacaksınız. Elinizin altında olabilecek bir yerde tabağa ya da sunumluğa yer vermeniz sizin açınızdan iyi olacaktır.
16- Cam su şişesi
Hijyen açısından uzmanlar cam şişe tavsiye ediyor.
17- Kupa ya da bardak
Kahve ve çay içebilmek için kupa ya da bardağa ihtiyaç duyuluyor. Köşenizde kullanabilirsiniz.
18- Minder
Çok çalışınca sırtınıza koymak için ya da koltuk bulunmaması durumunda misafirlere verebilmek için çalışma ortamınızda minder bulunması gerekli.
19- Priz ya da uzatma kablosu
Bulunduğunuz yer bilgisayar ve telefon şarjı için önemli. Şarjınız bitmesi durumunda tüm çalışmalarınız silinebilir.
20- Defter ya da ajanda
Söylenen önemli bir detayı not alabilmeniz içinde anında ulaşabileceğiniz bir not kağıdınız ya da ajanda ve defter sahibi olmanız gerekir.