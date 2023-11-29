Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu

Ev ve ofis ortamları için kullanılabilecek 20 ideal tasarım önerisi ve gerekli eşyalar listesi derlendi. İşte gerekli şeyler...

Tülin Küre KAYNAK: Haber Merkezi
1/22
Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu 1
2/22
Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu 2

Şık tasarımla dikkat çeken ofis ve ev içerisinde çalışma alanı oluşturmak isteyenlere 20 eşyalık tavsiyeler derlendi.

İşte tarzınızı ortaya koyacak 20 eşya önerisi...

3/22
Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu 3

1- Kullanımı kolay bir masa

Masanın büyüklüğü ve bulunduğu konum büyük önem taşıyor. Öyle ki masa doğru konumlandırılırsa çalışma motivasyonunu bile artırıyor.

4/22
Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu 4

2- Rahat bir sandalye

Sandalye hem bugününüz için hem de yarınlarda sırt ve beliniz için kas ile kemik yapınız açısından büyük önem taşıyor. Dolayısıyla sağlığınızı düşünerek uygun bir sandalye almalısınız.

5/22
Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu 5

3- Kahve ya da çay köşesi

Çalışırken çay severlerin çay, kahvekoliklerinse kahve köşesinin bulunması pratiklik açısından önemli.

6/22
Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu 6

4- Dingin bir koku

Çalışma ortamında koku ne kadar loşsa o kadar

7/22
Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu 7

5- Organizer ya da kutu

Masa ya da kutular evrakları ve etrafta bulunan ıvır zıvır eşyaları toplama açısından büyük önem taşıyor.

8/22
Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu 8

6- Kitaplık

Tarzınıza uygun tasarımları ve entelektüel seviyenizi gösterebileceğiniz kitapları bir kitaplığa dizerek sunabilirsiniz. Bu kitaplığın göz önünde olması sizin de motivasyonunuzu artıracaktır.

9/22
Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu 9

7- Hoparlör

Sesli bir şeyler dinleme ya da dinletmek gerektiğinde bir hoparlöre ihtiyaç duyulur. Bu sebeple kalitesi düzgün olan bir hoparlör gerekli.

10/22
Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu 10

8- Aydınlatma

Uzmanlara göre aydınlatma çok önemli. Çalışırken uzmanlar beyaz ışığı tavsiye ediyor.

11/22
Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu 11

9- Koltuk

Çalışırken yorulduğunuzda ya da bir misafir geldiğinde oturup dinlenebilmesi için bir koltuk ya da takım alınması gerekebilir.

12/22
Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu 12

10- Kulaklık

Çevrenizde sizden başka çalışan varsa onların konsantrasyonu bozmamak adına karşılıklı konuşmaya olanak sağlayan bir kulaklık sahibi olmanız gerekir.

13/22
Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu 13

11- Bitki

Ofisi ya da evi yeşilliklerle kaplamak çalışma motivasyonunu artırabileceği gibi aynı zamanda oksijeni de artırır.

14/22
Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu 14

12- Aksesuar

Tarzınızı yansıtabilmek adına seçtiğiniz aksesuarlar büyük önem taşıyor. Ama bu konuda aşırılıktan kaçınmak gerekiyor. Hem maddi hem karışıklık yaratmamak adına.

15/22
Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu 15

13- Kalem ve kalemlik

Elinizin altında hemen her şeyi yazabilmek ve bu kalemleri düzenleyebilmek adına bir kalemliğiniz bulunmalı.

16/22
Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu 16

14- Tablo

Hem duvarlar boş kalmasın hem de tarzımı yansıtayım diyorsanız tabloyu istediğiniz boyut ve sayıda seçebilirsiniz.

17/22
Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu 17

15- Sunum tabağı - kasesi

Bir misafir geldiğinde sunum yapmanız gerektiğinde ya da atıştırmalık bir şeyler yemek istediğinizde tabak ve sunumluklara ihtiyaç duyacaksınız. Elinizin altında olabilecek bir yerde tabağa ya da sunumluğa yer vermeniz sizin açınızdan iyi olacaktır.

18/22
Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu 18

16- Cam su şişesi

Hijyen açısından uzmanlar cam şişe tavsiye ediyor.

19/22
Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu 19

17- Kupa ya da bardak

Kahve ve çay içebilmek için kupa ya da bardağa ihtiyaç duyuluyor. Köşenizde kullanabilirsiniz.

20/22
Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu 20

18- Minder

Çok çalışınca sırtınıza koymak için ya da koltuk bulunmaması durumunda misafirlere verebilmek için çalışma ortamınızda minder bulunması gerekli.

21/22
Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu 21

19- Priz ya da uzatma kablosu

Bulunduğunuz yer bilgisayar ve telefon şarjı için önemli. Şarjınız bitmesi durumunda tüm çalışmalarınız silinebilir.

22/22
Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu 22

20- Defter ya da ajanda

Söylenen önemli bir detayı not alabilmeniz içinde anında ulaşabileceğiniz bir not kağıdınız ya da ajanda ve defter sahibi olmanız gerekir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Dünyanın en iyi tren yolu rotaları
Dünyanın en iyi tren yolu rotaları
Bir delinin verdiği akıl nasıl işe yaradı? Akla uyan da şaşırdı
Bir delinin verdiği akıl nasıl işe yaradı? Akla uyan da şaşırdı
2023’ün saat trendleri belli oldu. İşte bu yıla damga vuran lüks saatler
2023’ün saat trendleri belli oldu. İşte bu yıla damga vuran lüks saatler
Bir cana mâl olan hayat dersi. Üniversite hocası sınıfta öyle bir şey yaptı ki öğrenciler hayatları boyunca unutamayacak
Bir cana mâl olan hayat dersi. Üniversite hocası sınıfta öyle bir şey yaptı ki öğrenciler hayatları boyunca unutamayacak
Lüks yat sahipleri bu limanları tercih ediyor. İşte dünyanın en iyi 10 marinası
Lüks yat sahipleri bu limanları tercih ediyor. İşte dünyanın en iyi 10 marinası
Simyacı’nın yazarından 15 muhteşem söz. Bu sözleri okuyup güne başlayın
Simyacı’nın yazarından 15 muhteşem söz. Bu sözleri okuyup güne başlayın