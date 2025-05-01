Ofisteki 5 dakikalık egzersiz omurga sağlığını koruyor! İşin uzmanları anlatıyor

Modern yaşamın getirdiği hareketsiz çalışma düzeni, omurga sağlığını tehdit eden en büyük faktörlerden biri.

Uzun saatler masa başında geçirilen zaman, sırt ve boyun ağrılarının yanı sıra ciddi omurga sorunlarına yol açabildi. Ancak İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, ofis ortamında uygulanan kısa süreli egzersizlerin bu sorunları önlemede etkili olduğunu gösterdi.

Bilim insanları, yalnızca birkaç dakikalık hareketlerin omurga sağlığını desteklediğini ve çalışanların yaşam kalitesini artırdığını ortaya koydu.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN BULGULARI

Londra’daki Brunel Üniversitesi’nden fizyoterapist Prof. Dr. Lorna Paul liderliğinde yürütülen araştırma, ofis çalışanlarının omurga sağlığı üzerindeki yenilikçi bir yaklaşıma odaklandı.

Araştırma kapsamında, 200 ofis çalışanı iki gruba ayrıldı. Bir grup, iş günlerinde her saat başı 3-5 dakikalık esneme ve güçlendirme egzersizleri yaparken, diğer grup normal rutinlerine devam etti. 12 haftalık çalışmanın sonunda, egzersiz yapan grupta sırt ve boyun ağrılarında %40 azalma, omurga esnekliğinde ise %25 artış gözlendi.

Prof. Paul, “Ofis ortamında uzun süre sabit pozisyonda kalmak, omurga disklerine baskı uyguluyor ve kas dengesizliklerine yol açıyor. Kısa süreli egzersizler, bu baskıyı azaltarak omurgayı destekliyor ve kronik ağrı riskini düşürüyor” dedi.

Araştırma, Journal of Occupational Health dergisinde yayımlanarak uluslararası bilim camiasında yankı uyandırdı.

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UZMAN GÖRÜŞLERİ: HAREKETİN GÜCÜ

Uluslararası uzmanlar, bu çalışmayı ofis çalışanları için bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden ortopedi uzmanı Dr. James Rainville, “Omurga sağlığı, yalnızca büyük egzersiz programlarıyla değil, günlük yaşamda küçük ama düzenli hareketlerle de korunabilir. Ofiste yapılan esneme hareketleri, omurganın doğal eğriliğini destekliyor ve dejeneratif disk hastalıklarını önleyebiliyor” dedi.

Dr. Rainville, özellikle öne eğilme ve rotasyon hareketlerinin omurga çevresindeki kasları güçlendirdiğini vurguladı.

Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nden fizyoterapist Dr. Julie Hides ise çalışmanın ergonomik düzenlemelerle birleştirildiğinde daha etkili olacağını belirtti:

“Doğru sandalye yüksekliği, monitör konumu ve düzenli hareket molaları, omurga sağlığını korumada sinerjik bir etki oluşturuyor. Ofis çalışanları, her saat başı 2-3 dakikalık hareketlerle bile büyük farklar görebilir.”

PRATİK ÇÖZÜMLER: OFİSTE HANGİ EGZERSİZLER YAPILMALI?

Araştırma, ofis ortamında uygulanabilecek pratik egzersiz önerileri sundu:

Pelvik Tilt (Pelvis Egzersizi): Otururken pelvis bölgesini öne ve arkaya doğru hafifçe hareket ettirerek bel kaslarını çalıştırın. Günde 10 tekrar yeterli.

Omuz Rotasyonu: Omuzları 10 kez öne, 10 kez arkaya döndürerek boyun ve sırt gerginliğini azaltın.

Boyun Esnetme: Başınızı sağa ve sola doğru yavaşça eğerek boyun kaslarını gevşetin. Her iki taraf için 15 saniye bekleyin.

Kedi-Deve Hareketi: Otururken sırtınızı kamburlaştırıp düzleştirerek omurga esnekliğini artırın. 8-10 tekrar uygulayın.

Bu hareketler, herhangi bir ekipman gerektirmiyor ve iş yerinde kolayca yapılabiliyor. Ayrıca, uzmanlar, her 30-45 dakikada bir ayağa kalkarak kısa bir yürüyüş yapmanın da omurga sağlığına katkıda bulunduğunu vurguladı.

BİLİMSEL DAYANAKLAR VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ

Araştırmalar, düzenli hareketin yalnızca omurga sağlığını değil, genel fiziksel ve zihinsel sağlığı da desteklediğini gösterdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapmasını önerdi. Ancak ofis çalışanları için bu hedefe ulaşmak zor olabiliyor. Brunel Üniversitesi’nin çalışması, mikro egzersizlerin bu açığı kapatabileceğini kanıtladı.

Stanford Üniversitesi’nden biyomekanik uzmanı Dr. Scott Delp, “Kısa süreli egzersizler, omurga çevresindeki kasların kan akışını artırıyor ve dokuların beslenmesini sağlıyor. Bu, uzun vadede omurga dejenerasyonunu yavaşlatabilir” dedi.

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Dr. Delp, teknolojinin de bu süreçte rol oynayabileceğini belirtti:

“Akıllı saatler ve uygulamalar, çalışanlara egzersiz hatırlatmaları yaparak hareketi günlük rutine entegre edebilir.”

HAREKETLE GELEN SAĞLIK

Ofis ortamında yapılan kısa süreli egzersizler, omurga sağlığını korumanın basit ama etkili bir yolu olarak öne çıktı.

Bilim dünyasının desteklediği bu yöntem, milyonlarca ofis çalışanının yaşam kalitesini artırma potansiyeli taşıdı.

Uzmanlar, küçük hareketlerin büyük değişimlere yol açabileceğini vurguladı:

“Omurganızı korumak için büyük spor salonlarına ihtiyacınız yok, masanızdan kalkıp birkaç dakika hareket etmek yeterli.”