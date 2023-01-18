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Öfkelenen çocuğa nasıl yaklaşmalı?

Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi ebeveynlerin öfkelenen çocuklarına karşı nasıl yaklaşması gerektiğini anlattı. İşte o önemli bilgiler…

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 07:03
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Öfkelenen çocuğa nasıl davranmalı?

Öfkelenen çocuğa nasıl yaklaşmalı?
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Öfke nöbetinde sırasında çocuk; çığlık atma, bağırma, tekme atma, inatlaşma, vurma, kafasını vurma, kendini yere atma gibi davranışlar gösterir. Çocuk her ne kadar bağımsızlaşmayı arzu etse de anne ve babasına bağlıdır ve bu durumdayken fark etmesi öfke nöbeti yaşamasına sebep olur.

Çocuklarda öfke nöbetleri çoğunlukla 1 ve 2 yaş aralığında sıklıkla kendini gösterir.
Öfke, herhangi bir şeyin engel olunması ile ortaya çıkan istenmeyen bir duygudur. Öfkelenen bir çocuğa en doğru yaklaşım, çocukla birlikte öfkelenmemek yani sakinliğimizi koruyabilmektir.

Şöyle düşünmek gerekir; karşınızda avazı çıktığı kadar bağırarak ağlayan bir çocuğunuz var ve siz de onunla birlikte öfkeleniyor ve ona bağırmaya başlıyorsunuz. Peki bu işe yarıyor mu? Hayır yaramaz aksine çocuk kendisi anlamayan ve kendisine öfke ile karşılık veren kişiye karşı öfke biriktirmeye başlar. Yapılacak şey şey öfkesini yaşamasına izin vermek olmalıdır.

BAZI ÇOCUKLAR DAHA SİNİRLİ, BU NEDENDİR?

Bazı çocukların daha fazla sinirli olması, anne ya da babasının da sinirli olması ile ilgilidir. Ya da çocuk geniş bir ailede yaşıyorsa o evin diğer üyelerinden birileri sinirli ise çocuk da sinirli yapı geliştirir. Mesela öfke anında öfkesini kontrol edemeyip kapı çarpan ya da yere kumanda fırlatan birini gören çocuk, kendi de öfkelendiğinde benzer tepkileri gösterir ve şöyle bir düşünce geliştirir.

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