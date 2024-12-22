Öfkeli evlat babasını defalarca bıçakladı: 112'yi arayıp ambulans çağırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Öfkeli evlat babasını defalarca bıçakladı: 112'yi arayıp ambulans çağırdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde öfkeli evlat kendisine küfür ettiğini iddia ederek babasını defalarca bıçakladı. Öfkeli evlat daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp babasının bıçakladığını söyleyip olay yerine ambulans çağırdı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çim Sokak'taki bir evde meydana geldi. Y.İ.K. ile kendisine küfrettiğini iddia ettiği babası R. K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Y. İ. K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babasını 6 yerinden bıçakladı.

R. K. ağır yaralanırken, oğlu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, babasını bıçakladığını söyleyerek ambulans istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı R.K. kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. R.K.'nin yaralı haldeyken evden aldığı 20 bin TL'yi de hastane polisine teslim ettiği öğrenildi.

Yusuf İslam K., eve gelen polis ekiplerine teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Öfkeli evlat babasını defalarca bıçakladı: 112'yi arayıp ambulans çağırdı

Öfkeli evlat babasını defalarca bıçakladı: 112'yi arayıp ambulans çağırdı

Öfkeli evlat babasını defalarca bıçakladı: 112'yi arayıp ambulans çağırdı

Öfkeli evlat babasını defalarca bıçakladı: 112'yi arayıp ambulans çağırdı

Öfkeli evlat babasını defalarca bıçakladı: 112'yi arayıp ambulans çağırdı

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