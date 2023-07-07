Öfkeli yolcu havalimanın birbirine kattı. Bilgisayarları kırdı

"Benim rezervasyon paramı nasıl iade etmesiniz" diyen kadın yolcu Mexico City uluslararası havalimanında ortalığı birbirine kattı. Bilgisayar ekranlarını yere fırlatan yolcu Maria Guadalupe gözaltına alındı.

Independent Türkçe'de yer alan haberde, Guadalupe'nin seyahat acentesi aracılığıyla bir uçuşa rezervasyon yaptırdığını ancak bunun havayolu şirketinin sisteminde görünmediği aktarıldı.

Şirket yetkilileri, kesilen ücretin iade edilmesi için yolcunun, seyahat acentesiyle iletişime geçmesi gerektiğini söyledi.

Bunun ardından sinirlenen Guadalupe, bagaj tartısının üzerine çıkıp bir monitörü yere fırlattı. Çalışanlarla tartışmaya devam eden 56 yaşındaki yolcu, barkod okuyucuyu da parçaladı.

Saldırgan olay sırasında "İstemiyorsanız parayı bana geri vermeyin. Umrumda değil. Ama bu size pahalıya patlayacak" dediği öğrenildi



Guadalupe etraftaki diğer cihazlara da saldırdı. Öfkeli kadının 4 bilgisayar ve 4 tarayıcıyı parçaladığı açıklandı.

Polis ekipleri, Guadalupe'yi havalimanından çıkmak üzereyken yakalayıp gözaltına aldı. Düşük maliyetli havayolu şirketi Volaris, cihazlarına zarar verdiği ve huzuru bozduğu gerekçesiyle yolcuya dava açtı.