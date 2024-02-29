Öfkeli yolcu polise de saldırınca tutuklandı

Başakşehir'de yaşanan olayda, S.H. önce taksi şoförüne saldırdı, ardından küfürler savurdu. Araçtan inmeyi reddedip sürekli kornaya basarak çevredeki vatandaşları rahatsız eden S.H., olay yerine gelen polislere de saldırdı. Zor kullanılarak gözaltına alınan S.H., tutuklandı. O anlar, taksi şoförü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

26 Şubat akşamı Başakşehir'de yaşanan bu olayda, polis, bir kadın yolcunun taksi şoförüne fiziksel şiddet uyguladığı ve küfrettiği ihbarı üzerine olay yerine intikal etti. Ancak S.H., polis müdahalesine rağmen taksi şoförüne karşı eylemlerine devam ettiği için gözaltına alındı.

Gerekli işlemler için polis merkezine götürülürken polis aracına zarar veren ve görevli polis memurlarına karşı direnen S.H., "Görevi Yaptırmamak için Direnme", "Tehdit", "Hakaret", "Mala Zarar Verme", "İftira" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay esnasında yaralanan 2 polis memuruna da doktor tarafından 3 gün iş göremez raporu verildiği belirtildi.