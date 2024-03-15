Öfkeyi bitiriyor mutluluğu getiriyor. Evi bu renge boyatmak trend oldu

Suskun pembenin adı bile insana huzur getiriyor. O, sessizliğin rengi gibi, sakin ve derin. Gözlerim ona takılıyor, sanki içinde sonsuz bir hikaye saklı. İşte bu renk, öfkeyi bitiriyor mutluluğu getiriyor.

Son yılların en gözde rengi suskun pembedir. İç mekan tasarımcıları bile suskun pembeyi en gözde müşterilerine çekinmeden öneriyor. Bu renk insanları sakinleştiriyor, öfkesini bastırıyor. Bu renge 15 dakika bakanların mutluluğa yakaladığı ileri sürülüyor.

Bir çok ev eşyası da suskun pembe renkte üretiliyor. Bunlara örnek verecek olursak: Kadeh, vazo, puf, sehpa, koltuk, yastık ve diğer eşyaları sayabiliriz.

Bu renkle ilgili bir hikaye yazayım dedim. İşte bu satırlar çıktı ortaya:

Bir gün, bir kadın suskun pembe renkli kıyafetini giydi. Gözleri hâlâ kızgındı, kalbi hâlâ hızlı çarpıyordu. İçinde bir fırtına kopuyordu, ama dışarıdan kimse görmüyordu. Suskun pembe onun koruyucu kalkanıydı. İçindeki öfkeyi yavaşça emiyordu, onu sakinleştiriyordu.

Kadın, bir parkın bankına oturdu. Gözleri etrafa bakıyordu, ama aslında iç dünyasında dolaşıyordu. Suskun pembenin yumuşak dokusu ona huzur veriyordu. Öfkenin sert dalgaları yerini sakin bir denize bırakmıştı.

15 dakika geçti. Kadın artık daha iyi hissediyordu. Öfkesi hafiflemiş mutluluğu yakalamıştı. Suskun pembe onun yanındaydı, sessizce onu sarmalıyordu. Belki de bu renk, içindeki fırtınayı yatıştıran sihirli bir iksirdi.

Ve o gün, kadın Suskun Pembe’yi giydiğinde, öfkesi dindi mutluluğu yakaladı. Ruhu sakinleşti, kalbi yumuşadı. Artık o, sessizliğin rengiyle barış içindeydi