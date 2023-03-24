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Öfkeyle kalkan zararla oturur ne demek? Öfkeyle kalkan zararla oturur atasözünün anlamı nedir?

Büyükler tarafından söylenen atasözü ve deyimler yüzyıllar boyunca nesilden nesle aktarılmaktadır. Mecazi anlatmaya dayanan atasözü ve deyimlerden ‘öfkeyle kalkan zararla oturur’ atasözünün ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki, öfkeyle kalkan zararla oturur ne demek? Öfkeyle kalkan zararla oturur atasözünün anlamı nedir?

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 10:19
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Öfkeyle kalkan zararla oturur ne demek? Öfkeyle kalkan zararla oturur atasözünün anlamı nedir?

Öfkeyle kalkan zararla oturur ne demek? Öfkeyle kalkan zararla oturur atasözünün anlamı nedir?
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Öfkeyle kalkan zararla oturur atasözü halk arasında sıklıkla kullanılan atasözlerindendir. Öfkeyle kalkan zararla oturur atasözünün ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki, öfkeyle kalkan zararla oturur ne demek? Öfkeyle kalkan zararla oturur atasözünün anlamı nedir?

Atasözleri ve deyimler, büyükler tarafından söylenmiş ve yüzyıllar boyu nesilden nesle aktarılmış olan sözlü miraslardır. Atasözleri genelde bir konu hakkında ders çıkarmayı ve bir durumu daha farklı, mecazi anlatmaya dayalıdır.

‘ÖFKEYLE KALKAN ZARARLA OTURUR‘ ATASÖZÜNÜN ANLAMI NEDİR?

Ders niteliğindeki bu söz, bir anlık öfke ile söylenen sözün ya da yapılan bir yanlışın daha sonra pişmanlık getireceğini ve kişiye zarar vereceğini anlatır. Bu atasözü, aslında çok önemli bir öğüt içerir.

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "öfke ile kalkan zararla oturur" atasözü, "Fevri davranmak ve bir anlık bir öfkeyle hareket etmek kişiye zarar verir." anlamına gelir.

Kişi, öfkeli olduğu zaman öfkesinin etkisi altındadır. Bunun için de iyi düşünemez yaptığı yanlış işin nasıl bir sonuç doğuracağını da düşünemez.

Sonunda da bir anlık öfkeyle yaptığı ölçüsüz ve yanlış davranışının zararını görür. Öfkesine kapılarak hareket eden kişi daha sonra işin içinden çıkamayacak duruma gelir.

ÖFKE İLE KALKAN ZARARLA OTURUR ÖRNEKLERİ

''Hakan sakin olmalısın, öfkeyle kalkan zararla oturur.''

''Sakinleştikten sonra konuşalım, öfkeyle kalkıp zararla oturma.''

ÖFKE İLE KALKAN ZARARLA OTURUR BENZERİ ATASÖZLERİ

''Rüzgar eken fırtına biçer.''

''Keskin sirke kabına (küpüne) zarar.''

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