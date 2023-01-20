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Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu. Oğluna verdiği isim olay olmuştu

Geçtiğimiz yıl Almanya’da Ceyhun Ergin ile evlenen ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, anne oldu. Ünlü oyuncunun bebeğine verdiği isim sosyal medyayı ikiye bölmüştü.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 09:41
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Oğluna verdiği isim olay olmuştu! Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu

Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu. Oğluna verdiği isim olay olmuştu
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Geçtiğimiz yıl Almanya’da Ceyhun Ergin ile evlenen oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu’dan müjdeli haber geldi.

Leyla Lydia Tuğutlu hamileliğinin altıncı ayında sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurmuştu.

SUDA DOĞUM YAPTI

Çift, bebeklerini 18 Ocak Çarşamba günü kucaklarına aldı. Sağlıklı bir şekilde doğum yapan Leyla Lydia Tuğutlu son zamanlarda daha sık tercih edilen ‘suda doğum’ yöntemi ile bebeğini dünyaya getirdi.

"BEN DE BEBEĞİM DE SAĞLIKLIYIZ"

Leyla Lydia Tuğutlu annelik heyecanını “Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Ben de bebeğim de çok sağlıklıyız. Bundan sonra hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor” sözleriyle dile getirdi.

Çift, oğullarına Mete Felix adını vereceklerini duyurmuştu. Ancak çiftin oğullarına ‘Evren Deniz’ adını verdikleri öğrenildi. 

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